Erster Trailer zum Blumhouse-Thriller "You Should Have Left" online

Universal hat den ersten Trailer zum Blumhouse-Thriller "You Should Have Left" veröffentlicht. Die Verfilmung des Daniel Kehlmann-Romans "Du hättest gehen sollen" mit Kevin Bacon und Amanda Seyfried soll in den USA ab dem 19.06.2020 zum Verleih auf digitalen Plattformen angeboten werden. Zum Start in Deutschland liegen noch keine Informationen vor.

