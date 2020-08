News

Erster Trailer zu Ridley Scotts "Raised By Wolves" online

In den USA wurde der erste Trailer zu "Raised by Wolves" veröffentlicht. In den USA soll die Science Fiction-Serie von Ridley Scott ab dem 03.09.2020 beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein. Für Deutschland ist noch kein Starttermin bekannt.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.