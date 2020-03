News

Erster Trailer für WWII-Drama "Greyhound" mit Tom Hanks

Sony hat den ersten Trailer für "Greyhound" mit Tom Hanks veröffentlicht. Das Weltkriegs-Drama erzählt die Geschichte eines Zerstörer-Kapitäns, der bei der Überquerung des Nordatlantiks von deutschen U-Booten verfolgt wird. Der von Sony produzierte Film basiert auf dem Roman "The Good Shepherd" von C.S. Forester aus dem Jahr 1955 und soll voraussichtlich am 07.05.2020 in den deutschen Kinos starten.

