Neuer Trailer für "Edison - Ein Leben voller Licht" online

Leonine hat einen neuen deutschen Trailer für "Edison - Ein Leben voller Licht" (The Current War) veröffentlicht. Das Drama mit Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult und Michael Shannon über die Rivalität zwischen Thomas Edison und Nikola Tesla bei der Einführung der Elektrizität in den USA soll am 23.07.2020 in den deutschen Kinos starten.

Deutschland ist erst sehr spät dran und das liegt nicht nur an Corona. In vielen Ländern war der Film bereits 2019 im Kino zu sehen und ist auch u.a. in England bereits auf Blu-ray Disc veröffentlicht worden.

