Erster "Star Trek: Lower Decks"-Trailer online

CBS hat in den USA den ersten Trailer für "Star Trek: Lower Decks" veröffentlicht. Die neue Animations-Serie wird ab dem 06.08.2020 in den USA beim Streaming-Dienst CBS All Access zu sehen sein. Es handelt sich um eine Comedy-Serie, die die Erlebnisse der Fähnriche Mariner, Boimler, Rutherford und Tendi an Bord der U.S.S. Cerritos im Jahr 2380 erzählen soll. Wann und wo "Star Trek: Lower Decks" hierzulande gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

