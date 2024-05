News

Erster Sonos Ace-Kopfhörer mit Dolby Atmos und Roam 2-Lautsprecher

Sonos hat mit dem Sonos Ace seinen ersten Kopfhörer vorgestellt. Der Bluetooth-Kopfhörer unterstützt Dolby Atmos mit dynamischem Headtracking und soll bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit inklusive Geräuschunterdrückung bieten. Ein 3-minütiges Aufladen mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel soll 3 Stunden Akkulaufzeit ermöglichen.

In Verbindung mit einem Android Gerät mit Qualcomm Snapdragon ist aptX Lossless-Streaming via Bluetooth 5.4 möglich. Außerdem kann der Kopfhörer kabelbasiert mit USB-C oder über einen USB-C-Adapter auch mit analogen Quellen via 3,5 mm-Anschluss genutzt werden. Der Sonos Ace soll in den Farbvarianten Schwarz und "Soft-Weiß" ab dem 05.06.2024 für 499 EUR erhältlich sein.

Außerdem hat Sonos den Roam 2-Lautsprecher vorgestellt. Neu ist ein eigener Button für das Bluetooth-Pairing sowie optisch die Darstellung des Sonos-Logos in der Gehäusefarbe. Der Sonos Roam 2 kostet wie der Vorgänger 199 EUR und ist ab sofort erhältlich.

