News

Erster "Minions 2"-Trailer online

Universal hat den ersten Trailer für "Minions 2: The Rise of Gru" veröffentlicht. Der zweite Solo-Film der gelben Einzeller aus den "Ich einfach unverbesserlich"-Filmen startet voraussichtlich am 09.07.2020 in den deutschen Kinos (inklusive 3D).

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.