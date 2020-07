News

Erster "Honest Thief"-Trailer mit Liam Neeson online

In den USA wurde der erste Trailer für "Honest Thief" veröffentliicht. In dem Action-Thriller von "Ozark"-Produzent Mark Williams spielt Liam Neeson einen Gangster, der seine "Karriere" beenden will und von zwei Polizisten reingelegt wird, die sich an seiner Beute bereichern wollen. In den USA soll "Honest Thief" nach aktuellen Planungen am 09.10.2020 in den Kinos starten. Für Deutschland ist noch kein Verleih und Starttermin bekannt.

