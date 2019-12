News

Erste "Terminator: Dark Fate" Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray-Infos

Paramount hat in den USA "Terminator: Dark Fate" für den 28.01.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt. Zur Ausstattung gehören neben einem englischen Dolby Atmos-Mix auch mehrere Featurettes und "Deleted Scenes" sowie Dolby Vision bei der Ultra HD Blu-ray. Die bereits für den 14.01.2020 in den USA geplanten digitalen Veröffentlichungen bei iTunes & Co. bekommen eine Vorzugsbehandlung in Form weiterer Featurettes sowie einem Audio-Kommentar mit Regisseur Tim Miller.

Da "Terminator: Dark Fate" hierzulande nicht von Paramount sondern Fox vertrieben wird, geben die Infos aus den USA zunächst nur einen Hinweis darauf, was man erwarten kann während bei der genauen Ausstattung auch durchaus einzelne Abweichungen möglich sein können.

Mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Terminator: Dark Fate" auf Blu-ray Disc, DVD und Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland ab Februar/März zu rechnen. Amazon nennt derzeit den 31.03.2020 als VÖ-Termin.

Terminator: Dark Fate (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos (Englisch)

Extras:

Deleted and Extended Scenes

A Legend Reforged

World Builders

Dam Busters: The Final Showdown

VFX Breakdown: The Dragonfly

