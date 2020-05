News

Erste Sonos Dolby Atmos-Soundbar "Sonos Arc" ab Juni erhältlich

Sonos bringt im Juni seine erste Soundbar mit Dolby Atmos auf den Markt. Noch vor der offiziellen Vorstellung durch Sonos wurden die Informationen über den Distributor TC Acoustic in Singapur geleakt.

Die Soundbar verfügt demnach über integrierte Upfiring-Lautsprecher und unterstützt die Dolby Atmos-Wiedergabe via HDMI über den "enhanced Audio Return Channel" (eARC). Die Soundbar lässt sich auch mit einem Sonos Sub und zwei Sonos One-Lautsprechern als Surround-Boxen erweitern und kann via WLAN (2,4 GHz) oder LAN genutzt werden. Externe Geräte lassen sich auch über einen 3,5 mm Stereo-Eingang anschließen. Die Sonos Arc unterstützt AirPlay 2 und wird in den Farben Weiss und Schwarz voraussichtlich für 799 USD erhältlich sein.

Neben der Sonos Arc-Soundbar mit Dolby Atmos gibt es von Sonos auch den neuen Sonos Five, der den Play:5 ablöst und einen neuen Sonos Sub mit kleineren Veränderungen. Die neuen Sonos-Lautsprecher werden voraussichtlich ab dem 10.06.2020 erhältlich sein.

Sonos-Lautsprecher bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.