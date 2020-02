News

Erste LG-Fernseher bekommen Apple TV-App

LG kündigt den Rollout der Apple TV-App für erste Fernseher an. Diese soll ab heute in über 80 Ländern verfügbar sein. Zunächst kommt Apple TV zusammen mit AirPlay 2 und HomeKit auf LG-Fernseher des Modelljahrs 2019. Dazu gehören in Deutschland erst einmal LG OLED und NanoCell TVs (Modellreihen SM95, SM90, SM86 und SM85) sowie im Verlauf des Monats auch einfachere Ultra HD-Fernseher (SM82 und ausgewählte UM7x-Modellreihen). Die Apple TV App und Apple TV+ werden direkt zum Verkaufsstart auf den neuen 2020er TVs von LG (inklusive AirPlay 2) verfügbar sein sowie für 2018er LG TVs im Verlauf des Jahres als Firmware-Update veröffentlicht.

Neben der Nutzung des Streaming-Dienstes Apple TV+ können über die Apple TV-App außerdem Filme und Serien bei iTunes gekauft und geliehen sowie Apple TV Channels abonniert werden. Ausserdem unterstützt die Apple TV-App auch 3D-Sound auf LG-Fernsehern mit Dolby Atmos-Unterstützung.

