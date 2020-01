News

Erste James Bond-Filme als Steelbook auf Ultra HD Blu-ray

Fox veröffentlicht die bereits im letzten Herbst in 4K veröffentlichten Filme der "Daniel Craig Collection" im Frühjahr auch als einzelne Ultra HD Blu-rays. Die vier 007-Filme "Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre" kommen voraussichtlich am 19.03.2020 nicht nur als Einzel-Ultra HD Blu-rays mit Standard-Verpackung in den Handel sondern werden auch als limitierte Steelbooks erhältlich sein.

Bei der Ausstattung dürfte es keine Unterschiede zu den Ultra HD Blu-rays in der "Daniel Craig Collection" geben.

Der 25. James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" startet am 02.04.2020 in den deutschen Kinos

