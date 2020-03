News

Erste Disney+ Bilder zum deutschen Streaming-Angebot

Disney hat kurz vor dem Deutschland-Start von Disney+ mehrere Screenshots vom deutschen Angebot des Streaming-Diensts veröffentlicht:

Ausserdem hat Disney noch einige Informationen zum Ausstrahlungsrhythmus der Serien bekannt gegeben:

Der Großteil der Disney+ Originals Serien wird zum Launch am 24. März mit der ersten Folge verfügbar sein, gefolgt von einer weiteren Episode am Freitag, den 27. März. Im Anschluss daran kommt jeden Freitag eine neue Folge hinzu.

Die beiden Disney+ Originals „The Mandalorian“ sowie „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel” machen hier eine Ausnahme:

The Mandalorian

Zum Start von Disney+ am 24. März werden die ersten beiden Folgen des Disney+ Originals “The Mandalorian” verfügbar sein. Die dritte Episode folgt bereits am Freitag, den 27. März, im Anschluss daran folgt wöchentlich jeden Freitag eine neue Folge.

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

Die finale Staffel von “Star Wars: The Clone Wars” ist exklusiv auf Disney+ erhältlich. Zum Launch können zwei Folgen gestreamt werden, ab dem 27. März folgen wöchentlich jeweils zwei Episoden jeden Freitag. Ab dem 17. April gibt es dann – simultan zur Ausstrahlung in den USA – eine neue Folge pro Woche.

Disney startet Disney+ am 24.03.2020 in Deutschland und bietet das Jahresabo noch bis zum 23.03. inklusive Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr an. Bei späterer Buchung kostet das Abo 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung.

Disney+ mit Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr (bis 23.03.)

