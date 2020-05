News

Erste "Denon Live"-Talkrunde startet heute Abend

Denon startet heute Abend am 14. Mai 2020 um 18 Uhr mit seiner neuen Info-Show "Denon Live - Die digitale Talkrunde" zum Thema "Streaming und Multiroom". Am Freitag steht zur gleichen Zeit das Thema "Heimkino" im Mittelpunkt von "Denon Live".

In einem Livestream auf YouTube und Facebook wird Denon jeweils neueste Informationen zu seinen Produkten präsentieren und Fragen zu spezifischen Themen beantworten. Mit wechselnden Live-Gästen soll es Gespräche zu Audio-Themen wie Heimkino, Streaming und Multiroom geben.

Die Talkrunden werden etwa 90 Minuten lang sein. Interessenten können ihre Fragen mit dem Betreff "Denon Live" vorab an technik@denon.de senden oder direkt live im Chat stellen. Diese sollen dann in der Fragerunde am Ende der Session beantwortet werden.

Termine:

DENON LIVE – Streaming und Multiroom

14.05.2020 Premiere, ab 18 Uhr (ca. 90 min.)

Themen:

110 Jahre Denon

Streaming und Multiroom mit HEOS Built-in

Die DENON Home Lautsprecher

Ihr fragt – Wir antworten

DENON LIVE – Heimkino

15.05.2020, ab 18 Uhr (ca. 90 min.)

Themen:

Heimkino

AV-Receiver und Ausblick auf HDMI 2.1

Ihr fragt – Wir antworten

