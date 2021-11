News

Erste "Black Friday"-Angebote bei Media Markt & SATURN inklusive OLED TVs ab 699 EUR

Der Media Markt und SATURN haben erste Vorab-Aktionen zum "Black Friday"-Shopping-Event in diesem Jahr gestartet. Beim Media Markt laufen die Angebote unter dem Namen "Black November" während der SATURN in den "Mehrnovember" startet. Im Angebot sind u.a. Ultra HD-Fernseher von Marken wie LG, Samsung, Panasonic, Philips und Sony. Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es bei den Angeboten in den Shops auch kleinere Unterschiede.

Die TV-Auswahl ist beim Media Markt etwas größer und dort werden auch noch zahlreiche Panasonic TVs mit bis zu 300 EUR Direktabzug in den Vordergrund gestellt. Beim SATURN gibt es dafür den LG OLED48A19LA 48 Zoll OLED TV für 699 EUR:

www.mediamarkt.de

