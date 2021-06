News

Amazon startet erste Prime Day-Angebote früher

Amazon hat heute bereits einige Frühstarter-Angebote für Amazon Prime-Kunden noch vor dem offiziellen Beginn des Amazon Prime Day am Montag veröffentlicht. Zu den ersten Prime Day-Angeboten gehören wieder Echo-Lautsprecher und Echo Show-Geräte mit Alexa-Sprachsteuerung sowie Kindle eBook-Reader. Die von Amazon bereits angekündigten Prime Day-Angebote für den Fire TV Stick 4K (28,99 EUR) und Fire TV Cube (59,99 EUR) sind noch nicht dabei:

Amazon Prime Day-Angebote bis 22.06. 23:59 Uhr

Diese Angebote gibt es ebenfalls bereits vor dem offiziellen Amazon Prime Day-Start exklusiv für Prime-Mitglieder:

Der Prime Day 2021 startet am Montag, den 21. Juni, um Mitternacht und läuft bis einschließlich Dienstag, den 22. Juni, für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und zahlreichen weiteren Ländern auf der ganzen Welt. Geplant sind u.a. Technik-Angebote von Samsung, Canon, Microsoft, Logitech, Huwawei und LG. Die Teilnahme am Amazon Prime Day ist auch mit einem Amazon Prime Abo innerhalb des kostenlosen 30 Tage Probezeitraums möglich.

Wenn Sie über neue Amazon Prime Day-Angebote informiert werden möchten, besuchen Sie regelmäßig AREA DVD für unsere umfassende Berichterstattung mit hoffentlich vielen guten Schnäppchen.

Amazon zeigt auf seiner Website meist auch die genaue Dauer der Prime Day-Angebote an. Dennoch kann es vorkommen, dass einzelne Angebote bereits vorzeitig beendet oder Preise angepasst werden.

