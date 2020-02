News

"Erdbeben" mit TV-Fassung als Blu-ray-Mediabook

Capelight veröffentlicht "Erdbeben" im März in einer 3 Disc Mediabook-Edition mit Blu-ray Disc und DVD. Den deutschen und englischen Ton gibt es als DTS HD MA 5.1-Mix. Der Action-Klassiker mit Charlton Heston aus dem Jahr 1974 kommt am 20.03.2020 erstmals inklusive der rund 20 Minuten längeren Szenen der TV-Fassung im 1,33:1-Format auf einer Extra-Disc und neuem Bonus-Material in den Handel.

Eine Besonderheit ist der "Sensurround Audio-Track". Dieses Verfahren wurde von Universal für "Erdbeben" entwickelt und kann Frequenzen von bis zu 15 Hz erreichen, die damals für besonders erschütternde Effekte im Kino genutzt wurden.

