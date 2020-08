News

SATURN "Entertainment Weekend Deals" mit Games ab 9,99 EUR

Der SATURN präsentiert über das Wochenende wieder neue "Entertainment Weekend Deals". Diesmal sind zwar keine Blu-ray Discs aber dafür um so mehr Computer und Games-Angebote dabei. So stehen einzelne Spiele für die PlayStation 4 und Xbox One zu Preisen ab 9,99 EUR zur Auswahl:

ebenfalls im Angebot:

www.saturn.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.