News

"El Presidente" in Ultra HD & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem 05.06.2020 das Amazon Original "El Presidente" in Ultra HD mit HDR. Alle acht Episoden der Serie stehen Prime-Mitgliedern zunächst in der spanischen Originalversion mit deutschen Untertiteln zur Verfügung. Die deutsche Synchronfassung soll später im Jahr folgen.

In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den "FIFA-Gate" Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.