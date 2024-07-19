News

Eingeschränkter Sendebetrieb bei Sky (Update)

Sky kann aufgrund einer technischen Störung derzeit nur einen eingeschränkten Sendebetrieb bieten und auch die Telefon-Hotline ist momentan nicht erreichbar. Kunden werden daher gebeten, ihre Anliegen über den Chat oder die anderen Kontaktwege zu klären. Wann wieder ein ungestörter Sendebetrieb möglich sein wird, ist noch offen.

Derzeit kommt es weltweit bei verschiedenen Unternehmen zu Störungen aufgrund von Problemen mit einem Software-Update des Sicherheitsanbieters Crowdstrike, das einen Start von Windows-Rechnern verhindert.

Update: Die Störung ist laut Sky inzwischen behoben und der Sendebetrieb funktioniert wieder.

