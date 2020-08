News

"Edgar Wallace Blu-ray Edition 9" erscheint im November

Universum Film/Leonine veröffentlicht im November die neunte "Edgar Wallace"-Edition auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray-Set kommt am 27.11.2020 in den Handel und wird voraussichtlich wieder drei Krimi-Klassiker in HD enthalten. Um welche Filme es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.

