"Earth to Ned" ab September bei Disney+

Disney zeigt ab September "Earth to Ned" bei Disney+. Die erste Talkshow beim Disney-Streaming-Dienst wird von einem Alien "moderiert", der in Jim Henson’s Creature Shop entstanden ist. Die erste Staffel von "Earth to Ned" mit insgesamt 10 Episoden soll ab dem 04.09. bei Disney+ zu sehen sein. Ein Trailer zeigt bereits erst Ausschnitte aus der Show:

