Dolby Mastering zum Discount-Preis bei Soundcloud

Soundcloud bietet Musikern jetzt das Mastering ihrer Songs mit Dolby-Technik zum Discount-Preis an. "Mastering on SoundCloud, powered by Dolby" ist ein Mastering-Tool, mit dem der Sound der Musik anhand verschiedener Profile optimiert werden kann. Die Presets tragen Namen wie "Thunder", "Sunroof", "Aurora" oder "Clear Sky".

Pro Titel kostet das Dolby Mastering bei Soundcloud 4,99 USD. Pro Unlimited-Abonnenten bekommen jeden Monat drei Titel umsonst und können weitere Titel für je 3,99 USD mit Dolby-Unterstützung mastern. Die Songs können auch in Lossless-Formaten wie WAV, FLAC oder AIFF mit 24 Bit und 96 kHz hochgeladen und nach der Bearbeitung für die Veröffentlichung auf LP, CD oder Streaming-Diensten exportiert werden. Bevor man sich für das Dolby Mastering entscheidet, können unbegrenzte Ausschnitte zur Probe gehört werden.

Auf der Soundcloud-Website gibt es auch verschiedene Song-Beispiele mit einem A/B-Vergleich. Dabei bieten die Dolby-gemasterten Songs im Vergleich zun den Originalen einen etwas impulsiveren Sound mit stärkeren Bässen und Höhen. Berücksichtigt man etwas die unterschiedliche Lautstärke, fallen die Unterschiede nicht mehr ganz so stark auf. Bei den verschiedenen Presets lässt sich auch die Intensität des Masterings einstellen und nach der Bearbeitung wird eine kurze Beschreibung der Veränderungen angezeigt.

Soundcloud empfiehlt Musikern, die Dolby Mastering nutzen wollen, in der eigenen Musikbearbeitungs-Software Kompression und Limiter möglichst abzuschalten und einem "Headroom" von 3-6 dB zu nutzen, damit für die Optimierung der Dynamik durch das Mastering-Tool ausreichend Spielraum vorhanden ist.

