News

"Disturbing The Peace" mit Guy Pearce im August auf Blu-ray Disc

Constantin veröffentlicht im August "Disturbing The Peace" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Guy Pearce als Kleinstadt-Sheriff im Kampf gegen eine Biker-Gang kommt am 06.08.2020 in den Handel und wird mit einem deutschen und englischen DTS HD 5.1-Mix ausgestattet sein.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.