"Dispatches from Elsewhere" startet bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem 08.05.2020 die AMC-Serie "Dispatches from Elsewhere" mit Jason Segel und Sally Field. Alle zehn Episoden der Anthologieserie über "vier ganz gewöhnliche Menschen, mysteriöse Botschaften und ein tief verborgenes Geheimnis" werden ab Freitag in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung bei Prime Video zum Abruf bereit stehen.

Offizielle Synopsis:

Die zehnteilige Serie dreht sich um vier ganz gewöhnliche Menschen. Sie alle haben das Gefühl, dass etwas in ihrem Leben fehlt, aber können nicht genau sagen, was es ist. Ein Rätsel, das in ihrem Alltagstrott verborgen liegt, bringt diese Vier zusammen – sei es durch Zufall oder doch absichtlich. Als die Gruppe beginnt, die Herausforderungen der mysteriösen Botschaften von irgendwo zu akzeptieren, stellen sie fest, dass das Geheimnis noch tiefer verborgen liegt, als sie sich vorgestellt haben. Vor ihren Augen öffnet sich nach und nach eine Welt voller Möglichkeiten und Magie...

