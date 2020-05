News

Disney+ zeigt Oscar-nominierten "Simpsons"-Kurzfilm

Disney+ zeigt ab Freitag neben den Simpsons-Episoden im 4:3-Format auch den Oscar-nominierten Kurzfilm “Maggie Simpson in…’Der längste Kita-Tag’":

In diesem Oscar®-nominierten Kurzfilm von den Simpsons muss Maggie einen ereignisreichen ersten Tag in der Kindertagesstätte überstehen. Als Marge sie an der Ayn Rand Kita absetzt, wird bei Maggie eine durchschnittliche Intelligenz festgestellt. Von den schulisch begabten Kindern getrennt, sehnt sie sich danach, ihren klebstofffressenden Kita-Kameraden zu entkommen. Doch als eine einsame Raupe sich mit ihr anfreundet, macht sie es sich zur Aufgabe, sie vor einem skrupellosen, Schmetterlinge zerquetschenden Kleinkind zu retten.

Bereits seit April gibt es bei Disney+ den darauf aufbauenden Kurzfilm "Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal".

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.