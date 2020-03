News

Disney+ zeigt "Onward - Keine halben Sachen" schon kurz nach Kino-Start

Disney kündigt in den USA an, dass "Onward - Keine halben Sachen" bereits ab dem 3. April 2020 in den USA bei Disney+ zu sehen sein soll. Ausserdem wird der neue Pixar-Animationsfilm bereits ab heute in den USA auf digitalen Plattformen zum Preis von 19.99 USD zum Kauf erhältlich sein. "Onward" startete Anfang März in den Kinos und wurde von den Kinoschließungen in vielen Ländern aufgrund des Coronavirus betroffen. Die Ankündigung gilt bislang nur für die USA. Ob "Onward" auch hierzulande einen früheren Online-Start bekommt, ist derzeit noch offen.

Disney startet Disney+ am 24.03.2020 in Deutschland und bietet das Jahresabo noch bis zum 23.03. inklusive Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr an. Bei späterer Buchung kostet das Abo 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.