Disney+ zeigt neuen "Simpsons"-Kurzfilm

Disney+ zeigt ab Freitag den Kurzfilm "Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal". Der Simpsons-Kurzfilm wurde in einigen englischsprachigen Ländern erstmals als Vorfilm vor „Onward: Keine halben Sachen“ gezeigt und baut auf dem 2012 Oscar-nominierten Kurzfilm „Maggie Simpson in ‘Der längste Kita-Tag" auf:

Der Film beginnt mit einem gewöhnlichen Tag für Maggie Simpson im Park. Aber als Maggie auf dem Spielplatz in Gefahr gerät, rettet sie ein heldenhaftes Baby und stiehlt ihr Herz. Nach einem glücklichen ersten Spieldate kann Maggie es nicht erwarten ihren neuen Schwarm am nächsten Tag wiederzusehen, aber die Dinge laufen nicht ganz wie geplant. Kommt ihnen das Schicksal (oder Homer) in die Quere?

Disney+ kann 7 Tage gratis getestet werden. Das Abo kostet 6,99 EUR pro Monat oder 69,99 EUR für 1 Jahr:

www.disneyplus.com

