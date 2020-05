News

Disney+ zeigt "Die Simpsons" ab dieser Woche im Original-Format

Disney+ wird die Comedy-Serie "Die Simpsons" ab dem 28. Mai auch im 4:3-Format zeigen. Das hat Disney jetzt via Twitter bestätigt. Bei Disney+ sind bereits alle Staffeln der "Simpsons" im 16:9-Format erhältlich. Die früheren Staffeln wurden aber in 4:3 produziert und einige der teilweise in Randbereichen platzierten Gags sind dadurch nicht mehr zu erkennen. Erst im Verlauf der 20. Staffel wurde die Produktion der "Simpsons" auf HDTV im 16:9-Format umgestellt. Nach viel Kritik soll jetzt eine Überarbeitung der ersten 19 Staffeln und früheren Episoden von Staffel 20 die "Simpsons" wieder im 4:3-Format verfügbar machen.

www.disneyplus.com

