Disney+ zeigt "Die Eiskönigin 2" in Deutschland ab Sommer

Disney wird den Film "Die Eiskönigin 2" (Frozen 2) in Deutschland ab Sommer bei Disney+ anbieten. Während Disney in den USA und weiteren Ländern den Start um drei Monate vorgezogen und den Film bereits seit Mitte März auch in Ultra HD zum Streaming anbietet, wird deutschen Nutzern bei Disney+ bislang der 24.07.2020 als Starttermin angezeigt. Der erste Teil "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" ist aber bereits bei Disney+ erhältlich.

Der Blu-ray Disc & Blu-ray 3D-Verkaufsstart von "Die Eiskönigin 2" ist in Deutschland für den 26.03. geplant. Eine Ultra HD Blu-ray erscheint hierzulande nicht.

Disney+ kann 7 Tage gratis ausprobiert werden. Nach dem Start der 7 Tage Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

