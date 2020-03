News

Disney+ zeigt "Die Eiskönigin 2" früher - auch in Ultra HD

Disney hat in den USA angekündigt, dass "Die Eiskönigin 2" (Frozen 2) bereits drei Monate früher als ursprünglich geplant bei Disney+ zu sehen sein soll. In den USA wird der Film bereits ab dem 15.03., in Kanada, den Niederlanden, Australien und Neuseeland ab dem 17.03. zum Abruf für Abonnenten von Disney+ bereit stehen. Dann soll "Die Eiskönigin 2" auch in den USA in Ultra HD verfügbar sein.

Disney macht noch keine Aussage dazu, wann "Die Eiskönigin 2" in den weiteren Ländern, in denen der Streaming-Dienst erst ab dem 24.03. verfügbar sein wird, zu sehen sein soll. Der Blu-ray Disc & Blu-ray 3D-Verkaufsstart ist in Deutschland für den 26.03. geplant. Eine Ultra HD Blu-ray erscheint hierzulande nicht.

Disney+ wird bis zum 23.03. mit Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr angeboten. Nach dem Start am 24.03.2020 in Deutschland kostet das Abo 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

www.disneyplus.com

