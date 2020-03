News

Disney+ zeigt "Das Zeiträtsel" in Ultra HD mit Dolby Vision & Dolby Atmos

Disney hat jetzt bei Disney+ neben der dritten Folge der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" auch den Film "Das Zeiträtsel" (A Wrinkle in Time) veröffentlicht. Das Fantasy-Drama aus dem Jahr 2018 wurde hierzulande nur auf DVD veröffentlicht. Bei Disney+ kann man "Das Zeiträtsel" jetzt nicht nur in HD erleben, sondern laut Beschreibung auch in Ultra HD mit HDR (Dolby Vision & HDR10) und Dolby Atmos-Sound.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Disney derzeit teilweise Bandbreitenbeschränkungen nutzt, die dazu führen können, dass Inhalte nur in HD und ohne Dolby Atmos abgespielt werden.

