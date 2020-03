News

Disney streicht drei Kinostarts im März & April

Auch Disney kündigt jetzt in den USA aufgrund des Coronavirus die Verschiebung des Kinostarts von mehreren Filmen an, die eigentlich in den nächsten Wochen in die Kinos kommen sollten: Neben Mulan (26.03.) und dem X-Men-Film "New Mutants" (16.04.) wurde auch der Start von "Antlers" gestrichen, der in den USA für den 17.04. geplant war, hierzulande aber ohnehin erst am 04.06. anlaufen sollte. Wann die drei Filme jetzt starten sollen, ist derzeit noch offen.

Der Kinostart von "Black Widow" wird weiterhin für den 30.04.2020 erwartet. Für den neuen "Marvel"-Blockbuster hat Disney noch keine Verschiebung angekündigt.

