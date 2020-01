News

Disney+ stellt Highlights für 2020 vor

Disney hat in einem Clip bei YouTube eine kleine Vorschau auf die Highlights für 2020 präsentiert. Im Verlauf des Jahres sollen bei dem Streaming-Dienst neben der 2. Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" u.a. die beiden Marvel-Serien "The Falcon and the Winter Soldier" und "Wandavision" starten. Auch aktuelle Kinofilme wie "Toy Story 4" werden bei Disney+ präsentiert. Disney+ startet am 31.03.2020 in Deutschland.

