Disney+ startet bereits in dieser Nacht

Disney startet seinen Streaming-Dienst Disney+ am 24.03.2020 in Deutschland. Kurz vor dem Start wurde jetzt auch der genaue Zeitpunkt bekannt, ab dem Abonnenten auf das Angebot zugreifen können. Sofern es keine Verzögerungen gibt, soll das Streaming ab 02:00 Uhr in der Nacht losgehen. Neben den bereits verfügbaren Webbrowsern ist auch zu erwarten, dass die verschiedenen Apps für Disney+ in den nächsten Stunden freigegeben werden.

Das Jahresabo ist nur noch heute inklusive Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr erhältlich. Bei späterer Buchung kostet das Abo 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung.

Disney+ mit Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr (bis 23.03.)

www.disneyplus.com

