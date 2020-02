News

Disney+ Preview für Marvels "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" und "Loki"

Disney hat zum "Super Bowl" neben einem neuen TV-Spot für "Black Widow" noch einen weiteren Spot mit einer Vorschau auf kommende Marvel-Serien beim Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht. "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" und "Loki" sollen "bald" bei Disney+ zu sehen sein. Genaue Start-Termine wurden noch nicht genannt. In Deutschland startet Disney+ im März.

