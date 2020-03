News

Disney+ nur noch heute mit Frühbucher-Rabatt

Disney startet seinen Streaming-Dienst Disney+ am 24.03.2020 in Deutschland und bietet das Jahresabo nur noch heute inklusive Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr an. Bei späterer Buchung kostet das Abo 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung.

Zu den Higlights von Disney+ gehört u.a. die Star Wars-Serie "The Mandalorian", die vor allem mit "Baby Yoda" für viel Aufsehen sorgte und bereits im Herbst 2020 mit einer zweiten Staffel fortgesetzt werden soll.

Disney verspricht Abonnenten zum Start eine Nutzung von Disney+ auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten, inklusive Spielekonsolen, Smart TVs sowie Apple TV und Amazon Fire TV. Abonnenten können 4 verschiedene Serien auf 4 verschiedenen Endgeräten gleichzeitig wiedergeben. Unbegrenzte Downloads sind auf bis zu 10 Geräten möglich.

Disney+ mit Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr (bis 23.03.)

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.