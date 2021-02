News

Disney+ noch für 1 Jahr zu günstigeren Konditionen sichern

Disney+ bietet vor dem Start von STAR in Deutschland am 23.02.2021 die Möglichkeit, ein Jahresabo für Disney+ noch für ein Jahr zu den günstigeren Konditionen zu erhalten. Disney+ kostet in Deutschland bis zum 22. Februar 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Ab dem 23. Februar kostet Disney+ 8,99 EUR im Monat bzw. 89,90 EUR pro Jahr. Laut Disney tritt die Preiserhöhung für bestehende Monats- und Jahresabonnenten nicht vor dem jeweils ersten Rechnungsdatum nach dem 22. August 2021 in Kraft.

Die Informationen zu den genauen Konditionen für Bestandsabonnenten hat Disney inzwischen noch etwas präzisiert:

In Europa, Australien, Neuseeland und Kanada gelten die aktuellen Preise für bestehende Abonnenten für einen Zeitraum von 6 Monaten. Die Preisänderung tritt nach Verstreichen dieses Zeitraums am 23. August 2021 in Kraft.

Für Kunden mit bestehendem Monatsabo gilt für sämtliche monatlich wiederkehrenden Gebühren, die vor dem 23. August anfallen, weiterhin der aktuelle, niedrigere Preis. AB dem 23. August gilt für alle wiederkehrenden Gebühren der neue, höhere Preis.

Für Kunden mit bestehendem Jahresabo, das VOR dem 23. August automatisch verlängert wird, gilt der aktuelle, niedrigere Preis. Für Kunden mit bestehendem Jahresabo, das AB dem 23. August automatisch verlängert wird, gilt der neue, höhere Preis.

Während bei monatlicher Abrechnung die Preiserhöhung bereits je nach individuellem Abrechnungszeitraum mit der Rechnung im August oder September 2021 erfolgen wird, kann ein im Februar 2021 abgeschlossenes 69,99 EUR Jahres-Abo somit noch bis Februar 2022 zu diesen Konditionen genutzt werden. Erst bei einer Verlängerung des Jahresabos im Februar 2022 erfolgt dann die Preiserhöhung auf 89,90 EUR durch Disney+.

Besonders gut haben es Kunden, wenn deren bereits bestehendes Jahresabo genau am 22.08.2021 noch einmal für 69,99 EUR für ein weiteres Jahr verlängert wird, da diese Disney+ noch bis zum August 2022 zum günstigeren Preis nutzen können.

www.disneyplus.com

