News

Star Wars: Neue "The Mandalorian - Staffel 3", "Andor" & "Tales of the Jedi"-Trailer online

Disney+ hat neue Trailer für die Star Wars-Serien "Andor" und "Tales of the Jedi" veröffentlicht, die am 21.09. bzw. 26.10.2022 bei Disney+ starten sollen. Außerdem gibt es einen Teaser-Trailer für die dritte Staffel von "The Mandalorian", die 2023 bei Disney+ gezeigt wird:

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.