News

Disney: Neue "Avatar" & "Star Wars"-Filme kommen später ins Kino

Disney verschiebt aufgrund des derzeitigen Autorenstreiks in den USA die Kinostarts zahlreicher Filme. Davon betroffen sind auch James Camerons "Avatar"-Fortsetzungen. "Avatar 3" wird um ein Jahr und die weiteren Filme um gleich drei Jahre nach hinten geschoben:

Avatar 3: 20.12.2024 > 19.12.2025

Avatar 4: 18.12.2026 > 21.12.2029

Avatar 5: 22.122028 > 19.12.2031

Produzent Jon Landau erklärte dazu auf Twitter:

Jeder Avatar-Film ist ein spannendes, aber episches Unterfangen, das Zeit braucht, um das Qualitätsniveau zu erreichen, das wir als Filmemacher anstreben und das das Publikum erwartet. Das Team arbeitet hart und kann es kaum erwarten, im Dezember 2025 wieder Zuschauer nach Pandora zu bringen.

Auch der nächste derzeit noch in Entwicklung befindliche "Star Wars"-Kinofilm wird vom 19.12.2025 auf den 22.05.2026 verschoben. Ein weiterer Star Wars-Film soll jetzt für den 18.12.2026 geplant sein.

"Avatar: The Way Of Water" erscheint am 06.07.2023 als Ultra HD Blu-ray- und Blu-ray 3D-Steelbook sowie als einfache Blu-ray Disc und DVD. "Avatar: Aufbruch nach Pandora" wird am 13.07. als remasterte Fassung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.