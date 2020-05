News

Disney+: Neue Astronauten-Serie "The Right Stuff" geplant

Disney kündigt mit "The Right Stuff" eine neue Serie über die ersten Astronauten der USA an. Die Serie wird von National Geographic für Disney+ produziert und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Wolfe, der zuvor bereits 1983 fürs Kino unter dem deutschen Titel "Der Stoff aus dem die Helden sind" verfilmt wurde.

Im Mittelpunkt stehen John Glenn (Patrick J. Adams) und Alan Shepard (Jake McDorman), die zu den Astronauten des Mercury-Programms gehörten. Die Serie soll insgesamt acht Episoden umfassen und im Herbst bei Disney+ gezeigt werden.

Bei YouTube wurde schon einmal ein Preview-Trailer für "The Right Stuff" veröffentlicht:

www.disneyplus.com

