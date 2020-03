News

Disney+ mit Dolby Atmos auf NVIDIA SHIELD TV

NVIDIA unterstützt auf seinen SHIELD TV-Media-Playern jetzt die Wiedergabe von Dolby Atmos-Sound bei Disney+. Der Dolby Atmos-Sound soll von allen Versionen der SHIELD TVs unterstützt werden. Dazu ist eine Aktualisierung auf die aktuellste Firmware für das System und die Disney+ App erforderlich:

SHIELD TV 2015/2017: 8.0.2

SHIELD TV 2019: 8.1.1

Disney+: 1.3.0

Disney+ startet am 24.03.2020 in Deutschland und kostet 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Das Angebot kann sieben Tage kostenlos getestet werden. Bis zum 23.03. bietet Disney ein vergünstigtes Jahresabo für 59,99 EUR an.

