Disney kündigt günstigeres Disney+ Abo mit Werbung an

Disney+ soll zukünftig in einer günstigeren Version mit Werbung angeboten werden. Das kündigte Disney jetzt in den USA an. Dort soll die werbeunterstützte Variante des Streaming-Dienstes noch 2022 starten. Der internationale Rollout des Disney+ Angebots mit Werbung ist ab 2023 geplant.

Mit diesem alternativen Abo zum günstigeren Preis will Disney langfristig bis 2024 zwischen 230 bis 260 Millionen Abonnenten weltweit erreichen.

Details zu den genauen Konditionen will Disney zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Derzeit kostet Disney+ in Deutschland 8,99 EUR im Monat oder 89,90 EUR für ein Jahresabo.

