Disney+ hat jetzt über 50 Millionen Abonnenten

Disney hat nach dem Start von Disney+ in Europa und weiteren Ländern seine Abonnentenzahlen stark ausweiten können. Laut Disney soll der Streaming-Dienst bereits über 50 Millionen Abonnenten weltweit zählen. Damit haben sich die Abonnentenzahlen seit dem Jahreswechsel fast verdoppelt: Nach dem Start im November in Nordamerika und weiteren Regionen hatte Disney+ bis Ende 2019 zunächst 26.5 Millionen Abonnenten gezählt. Neben den größten Ländern Europas ist Disney+ seit letzter Woche auch in Indien nutzbar.

Disney+ kann 7 Tage gratis getestet werden. Das Abo kostet 6,99 EUR pro Monat oder 69,99 EUR für 1 Jahr:

www.disneyplus.com

