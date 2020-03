News

Disney+ für alle Amazon Fire TV-Modelle & Fire TV Edition-Fernseher

Disney bestätigt, dass Disney+ auf allen Amazon Fire TV-Geräten nutzbar sein wird. Dazu gehören sowohl die Fire TV Stick 4K und Fire TV Stick-Modelle als auch die hierzulande von Grundig angebotenen Fire TV Edition-Fernseher.

Bei Amazon.de ist die Disney+ App bislang noch nicht im offiziellen App Store zu finden, die bereits bei Amazon.com angeboten wird. Diese sollte aber rechtzeitig zum Start verfügbar sein. Die Disney+ App soll ebenso für Amazon Fire Tablets veröffentlicht werden.

Disney+ wird auch als App für iOS, Apple TV, Xbox One, PlayStation 4, LG WebOS Smart TVs (ab 2016), Samsung Tizen Smart TVs (ab 2016) sowie über den Google Play Store für Android und Android-TV-Geräte erhältlich sein. Dazu gehören u.a. Sony Bravia und Sharp Aquos TVs sowie die NViDIA SHIELD TV und Mi Box.

Disney+ startet am 24.03.2020 in Deutschland und kostet 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Das Angebot kann sieben Tage kostenlos getestet werden. Bis zum 23.03. bietet Disney ein vergünstigtes Jahresabo für 59,99 EUR an.

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.