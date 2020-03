News

Disney+ erst ab 2021 bei Sky

Der neue Streaming-Dienst Disney+ wird erst ab 2021 auch für Sky-Abonnenten über ihr vorhandenes Abo nutzbar sein. Laut einem Bericht von Quotenmeter haben Sky und Disney ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit verlängert.

Während dadurch trotz Wegfalls des Senders Disney Junior am 31.03.2020 die weitere Verbreitung von Pay TV-Sendern wie Fox und National Geographic im Sky-Angebot gesichert wird, wird Sky Disney+ erst ab dem April 2020 anbieten können. Im Unterschied zu Großbritannien, wo Sky Disney+ direkt zum Start vermarktet, ist hierzulande zunächst die Deutsche Telekom der exklusive Partner von Disney. Somit wird Disney+ auch erst ab 2021 über die Sky Q-Receiver nutzbar sein.

Disney+ startet am 24.04.2020 in Deutschland mit einem Mix aus Disney-Klassikern aus allen Jahrzehnten, Marvel- und Star Wars-Filmen sowie exklusiven Neuproduktionen wie z.B. "The Mandalorian".

Disney+ mit Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr (bis 23.03.)

