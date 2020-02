News

Disney Channel-App und Live-Stream vor Start von Disney+ eingestellt

Disney stellt bereits vor dem Start des neuen Streaming-Diensts Disney+ sein Online-Angebot um und hat bereits die Disney Channel-App aus dem Google Play Store und dem Apple App Store entfernt.

Neben der App sollen laut einer Mitteilung von Disney auch der Live-Stream und der Zugriff auf ganzen Serien-Folgen auf der Website des Disney Channels am 06.03.2020 eingestellt werden.

Der Disney Channel selbst wird aber als TV-Sender weiterhin in SD und HDTV angeboten. Erhalten bleibt auch der eigene Disney Channel YouTube-Kanal mit kurzen Clips. Der Disney Channel war lange Zeit ein reiner Pay TV-Sender und wird erst seit 2014 frei empfangbar ausgestrahlt. Darüber hinaus betreibt Disney weiterhin die Pay TV-Sender Disney XD und Disney Junior in Deutschland. Wie sich das Programm der Sender nach dem Start von Disney+ verändern wird, bleibt noch offen. Produktionen wie die Star Wars-Serie "The Mandalorian" wird man dort kaum zu sehen bekommen, da diese exklusiv für Disney+ produziert werden.

Disney+ startet am 24.03.2020 in Deutschland und kostet 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

