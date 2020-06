News

Disney bringt "Star Wars - Episode V: Das Imperium schlägt zurück" in 4K noch einmal ins Kino

Disney will laut Informationen von "Variety" die remasterte 4K-Version von "Star Wars - Episode V: Das Imperium schlägt zurück" (Star Wars: The Empire Strikes Back) noch einmal ins Kino bringen. Zumindest in britischen Kinos soll der zweite "Star Wars"-Film von George Lucas voraussichtlich ab Juli noch einmal zu sehen sein. Von Disney gibt es dazu bislang noch keine Bestätigung und auch keine Ankündigung für weitere Länder.

Disney hat in den letzten Monaten bereits zahlreiche Kinofilme verschoben oder zum Streaming-Dienst Disney+ delegiert, so dass für einen Neustart der Kinos nach der Corona-Pause derzeit noch keine neuen Filme bereitstehen. Selbst wenn "Star Wars - Episode V: Das Imperium schlägt zurück" hierzulande nicht noch einmal ins Kino kommen sollte, so steht der Film alternativ bei Disney+ und auch auf Ultra HD Blu-ray zur Auswahl.

Hierzulande ist derzeit "Mulan" voraussichtlich ab dem 23.07.2020 die nächste Disney-Produktion fürs Kino.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.