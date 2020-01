News

Disney bestätigt "Die Eiskönigin 2" Blu-ray-Start - Ultra HD Blu-ray nur als Import

Disney hat den Verkaufsstart von "Die Eiskönigin 2" (Frozen 2) am 26.03.2020 auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und DVD bestätigt. Ein Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland nicht geplant, aber da der erste Teil bereits in einer 4K-Version bei Amazon Prime Video erhältlich ist, kann man auch für die Fortsetzung zumindest mit einer Streaming-Version in Ultra HD rechnen.

Neben der Standard Blu-ray Disc ist auch ein Doppel-Set mit beiden "Frozen"-Filmen auf Blu-ray Disc sowie eine Doppel 3D Sammler-Edition mit sechs exklusiven Sammler-Karten geplant.

In England erscheint die Ultra HD Blu-ray am 30.03. inklusive einem englischem Dolby Atmos-Mix aber ohne deutsche Tonspur.

Die Eiskönigin 2 (Blu-ray Disc / Blu-ray 3D)

Bildformat: 2,39:1 / 16:9

Sprachversionen / Tonformat:

Deutsch: Dolby Digital plus 7.1

Englisch: DTS-HD MA 7.1

Französisch: Dolby Digital plus 7.1

Untertitel:

Deutsch

Französisch

Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

Pannen vom Dreh

Trivia: Wusstest du schon?

Die Geister in Die Eiskönigin 2

Ein Soundtrack mit Folgen

Zusätzliche Szenen & Lieder

Musikvideos

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.