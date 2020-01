News

Disney+ bald auch bei Sky?

Sky befindet sich laut einem Bericht des britischen Telegraph in Verhandlungen mit Disney über eine Integration von Disney+ in das Sky-Angebot. Ähnlich wie bei Netflix sollen auch Inhalte von Disney+ direkt in die Benutzeroberfläche von Sky integriert werden ohne dass dafür immer auf eine App zugegriffen werden muss.

Weder Disney noch Sky haben diesen Bericht bislang bestätigt. Offen ist daher auch, in welchen Ländern diese Integration erfolgen wird und ob auch das Abo von Disney+ direkt über Sky vermarktet wird. Disney+ startet im März in Deutschland und wird 6,99 EUR pro Monat kosten.

www.sky.de

